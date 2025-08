Il 3 agosto, migliaia di sostenitori di Jair Bolsonaro sono scesi in piazza in diverse città brasiliane contro il presidente Lula e il giudice Alexandre de Moraes. Hanno chiesto l’amnistia per gli accusati di tentato golpe del 2023. Bolsonaro, agli arresti domiciliari, ha parlato telefonicamente ai manifestanti. Intonati slogan pro-Trump e contro Moraes, dopo le sanzioni USA al magistrato.