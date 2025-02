In Brasile, il 17 febbraio, agenti ambientali hanno sequestrato oltre 5.000 camion di legname in un’operazione contro il disboscamento illegale in Amazzonia. L’operazione Maravalha, condotta dall’agenzia Ibama, ha chiuso quasi una dozzina di segherie e imposto multe per ingenti. Gli investigatori stanno verificando progetti forestali sospettati di frode. Nonostante la riduzione della deforestazione sotto Lula, il disboscamento illegale e gli incendi restano una minaccia.