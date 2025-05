A Buenos Aires, in Argentina, i medici specializzandi hanno protestato per chiedere migliori condizioni di lavoro. Nel Paese gli specializzandi guadagnano il primo anno quasi 673 dollari al mese a fronte di un carico di lavoro dalle 60 alle 70 ore settimanali. Le proteste hanno preso il via in seguito ai tagli al bilancio compiuti dal presidente Javier Milei. .