Burkina Faso, 3 europei uccisi in un attentato terroristico

Tre cittadini europei, due spagnoli e un irlandese sono stati uccisi in Burkina Faso. Siamo nella parte Est del Paese africano, Paese africano diventato, negli ultimi anni, epicentro di numerosi attacchi jihadisti. Soltanto nel 2020, sono state 2200 le vittime provocate dagli attacchi terroristici. Attacco terroristico che, come scrive, Sahel Security Alerts, un account Twitter che monitora quanto accade nella Regione, è stato rivendicato da un gruppo legato ad Al Qaeda, ci sarebbe anche un audio di questa rivendicazione. Chi sono le vittime. Si tratta di David Beriain, un reporter di 44 anni spagnolo, insieme a lui c'era il fotografo e cameraman Roberto Fraile, insieme stavano girando un documentario sul bracconaggio, infatti la terza vittima che era con loro è Rory Young, irlandese, è co-fondatore e CEO di questa organizzazione che si chiama Chengeta Wildlife. A darne notizia su Facebook è proprio la sua organizzazione. Di una delle vittime, il giornalista David Beriain c'è proprio un ritratto, a firma Roberto Saviano, sul Corriere della Sera di oggi: Ciao David reporter gentile, il tuo coraggio ci mancherà, scrive Saviano. La storia del giornalista spagnolo, ucciso con altre due persone in Burkina Faso, l'Argentina, Napoli, l'arte di documentare. Questo il ritratto di una delle vittime dell'ennesimo agguato terroristico in Burkina Faso.