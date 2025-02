In Spagna l’ex presidente della Federazione calcistica Rubiales è stato condannato a quasi 11mila euro di multa per il bacio dato alla giocatrice Jennifer Hermoso dopo la finale della Coppa del mondo femminile del 2023. Riconosciuto colpevole di aggressione sessuale, Rubiales dovrà anche stare a 200 metri di distanza dalla giocatrice, con cui non potrà comunicare per un anno.