California, cavallo salvato con un elicottero

Un cavallo di nome Deuce è stato trasportato in aereo dopo essere caduto da un argine a San Juan Capistrano, in California. L'Orange County Fire Authority (OCFA) ha spiegato che l'animale è scivolato mentre esplorava la sua nuova casa. Né Deuce né il suo proprietario sono rimasti feriti, ma il cavallo non riusciva a risalire il pendio. Dopo un tentativo fallito di creare un sentiero per lui, i vigili del fuoco hanno deciso di evacuarlo con un elicottero, trasportandolo in sicurezza al vicino Shea Center, dove è stato visitato da un veterinario.