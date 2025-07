Gli agenti federali hanno condotto incursioni per l'applicazione della legge sull'immigrazione in vivai di marijuana autorizzati dallo Stato in una regione agricola della costa della California meridionale, dove si sono trovati di fronte a folle di manifestanti arrabbiati. Attivisti per i diritti dei migranti sono arrivati nell'area provocando scontri con gli agenti federali, secondo quanto riportato dal Santa Barbara Independent, dal Los Angeles Times e da altri organi di informazione.