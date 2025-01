In risposta alle minacce di Donald Trump sul Canada, un imprenditore di Ottawa ha lanciato un cappello con la scritta “Canada is Not for Sale”. Il design, indossato anche dal premier dell'Ontario, Doug Ford, durante un incontro con Justin Trudeau, è diventato virale. Migliaia di ordini sono arrivati online, trasformando il messaggio di resistenza in un simbolo nazionale contro l'annessione e le tariffe proposte dagli Stati Uniti.