Domenica 18 maggio si sono svolte proteste in tutte le isole Canarie, in Spagna, contro il turismo di massa. I manifestanti chiedono limiti ai flussi per tutelare ambiente, abitazioni e servizi locali. “Non siamo contro il turismo, ma contro un modello predatorio”, ha detto Greenpeace. Ogni mese arrivano oltre un milione di turisti alle Canarie, a fronte di 2,2 milioni di residenti.