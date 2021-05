Cane intrappolato in auto, polizia sfonda vetro dell'auto

La polizia di Sarasota, in Florida, ha pubblicato il video che mostra il salvataggio di un cane che era stato lasciato all'interno di un'automobile sotto il sole. All'interno della vettura la temperatura aveva superato i 46 gradi e le forze dell'ordine, vedendo che il cane stava dando segni di sofferenza, hanno spaccato il vetro dell'auto per salvarlo. Le forze dell'ordine hanno pubblicato il video sui social per ricordare di non lasciare mai i propri animali all'interno delle automobili. Credit: Sarasota Police Department via Storyful.