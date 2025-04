I cardinali di tutto il mondo si sono riuniti in una congregazione generale per discutere il prossimo conclave, che porterà all’elezione del nuovo Papa. Circa 135 cardinali sotto gli 80 anni potranno partecipare al voto. A differenza dei conclavi del 2005 e 2013, che durarono solo due giorni, si ipotizza che questa volta il processo possa essere più lungo, anche perché molti cardinali nominati da Francesco non si erano mai incontrati prima .