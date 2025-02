Casa Bianca: da Zelensky insulti insostenibili

La quantità di denaro che è stata buttata per via della corruzione in Ucraina è disgustosa. Il giudizio è di Elon Musk che alla conferenza dei Conservatori brandisce la sega elettrica simbolo dei tagli di spesa promossi dal presidente argentino Milei. Simili le parole dello speaker della Camera. Il Congresso non ha interesse a fornire altri aiuti all'Ucraina, dice infatti il repubblicano Mike Johnson. Rubinetti chiusi, l'obiettivo è la pace. I nostri alleati assicura Johnson, sono d'accordo. Tra le due sponde dell'atlantico in realtà la distanza sembra più ampia che mai. La rivoluzione trumpiana in politica estera ribalta la tradizionale postura antirussa repubblicana e si concretizza anche in prese di posizione simboliche e formali. All'ONU e al G7 Washington vota contro la definizione della Russia come paese aggressore. La raffica di insulti rifilati da Trump al presidente ucraino nella lettura dei trumpiani diventa la giustificata reazione di chi è stato oggetto di offese definite insostenibili. Il consigliere per la sicurezza nazionale americano Mike Waltz esorta Wolodymir Zelensky ad abbassare i toni e a firmare l'accordo con Washington per lo sfruttamento dei minerali strategici. La bozza è stata modificata per renderla digeribile. Ora è meno rapace sintetizza qualcuno. L'inviato di Trump Kellogg è volato in Ucraina per convincere Zelenski, ma avrebbe chiesto di annullare la conferenza stampa congiunta. Il presidente ucraino fa buon viso a cattivo gioco. Siamo pronti a lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, scrive ringraziando gli Stati Uniti per l'assistenza e auspicando il raggiungimento di un accordo forte. Zelanski evita lo scontro e lascia che a parlare per lui siano due dei leader europei più attivi nella difesa di Kiev. Il presidente francese Emmanuel Macron sarà alla Casa Bianca lunedì, il premier britannico Kirk Starmer giovedì. .