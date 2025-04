Casa Bianca, Trump firma altra stretta contro clandestini

Chi infrange la legge americana o impedisce alle forze federali di svolgere il proprio lavoro verrà perseguito, parola di Karoline Leavitt. L'avvertimento vale per tutti, compresi i giudici. La portavoce della Casa Bianca risponde così a chi, in conferenza stampa, chiede se l'amministrazione americana considera anche l'ipotesi di arrestare un giudice federale o un giudice della Corte Suprema. La domanda fa seguito all'arresto, da parte del Dipartimento di Giustizia, di una giudice di una contea del Wisconsin, accusata di aver aiutato un immigrato messicano a sfuggire all'arresto degli agenti federali. Il controllo delle leggi sull'immigrazione nell'amministrazione Trump si fa sempre più stretto. Gli ultimi ordini esecutivi del Presidente americano conferiscono ad alcuni agenti statali e locali poteri federali in materia di immigrazione. I funzionari avranno accesso al database dell'ICE, potranno fermare, schedare, interrogare chiunque. Secondo i funzionari è solo un modo per rafforzare la sicurezza pubblica ma la decisione ha suscitato aspre critiche di chi teme che possa essere usata per perseguire funzionari statali e locali accusati di ostacolare il lavoro dell'ICE. Il programma 287 consente all'Agenzia per l'Immigrazione e la Sicurezza interna di autorizzare gli agenti delle forze dell'ordine statali e locali a svolgere specifici compiti di controllo dell'immigrazione, sotto la sua supervisione. Le forze dell'ordine statali che intendono partecipare al programma dovranno stipulare un memorandum d'intesa con l'ICE ai sensi della legge, prima di partecipare al programma. Gli agenti verranno così autorizzati a far rispettare le norme sull'immigrazione durante le normali attività di polizia. Nel mirino del presidente Trump anche le cosiddette città santuario, centri a guida democratica che hanno regole più permissive in materia di immigrazione. Le città e gli stati presenti nell'elenco potrebbero subire dal taglio dei finanziamenti federali fino alle possibili cause penali e civili, nel caso in cui rifiutassero di modificare le proprie leggi. .