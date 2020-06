Casa reale UK, 99 candeline per il principe Filippo

Non ci saranno celebrazioni pubbliche, nessun colpo di cannone, nessuna cerimonia o gala, solo un pranzo a tu per tu con la donna che ha scelto come compagna di vita, una vita che oggi compie 99 anni. 99 anni per il principe Filippo, duca di Edimburgo, compleanno low-profile nel Castello di Windsor dove è in isolamento con Elisabetta ormai da 12 settimane, ma che sarà festeggiato comunque con un pizzico di orgoglio. Traguardo di tutto rispetto, raggiunto nonostante una pandemia e tra le voci scomposte che ormai da mesi lo sussurrano morto. Soprattutto traguardo raggiunto in un anno non facile per la famiglia reale. Prima, a novembre, lo scandalo Epstein che coinvolge il principe Andrea. La questione è tornata in prima pagina in questi giorni, con la richiesta degli Stati Uniti di interrogare il preferito della regina. Poi, a gennaio, l’addio di Harry e Meghan, la porta sbattuta, un dolore non da poco per lui, grande sostenitore del nipote. E le cronache di quei giorni lo raccontano profondamente ferito per la sostanza e per la forma. Una mancanza di rispetto nei confronti della regina. L'affronto per lui più grave.