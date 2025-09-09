Caso Epstein, democratici pubblicano disegno osceno di Trump

Il disegno ricorda gli scarabocchi osceni dei bagni del liceo, il dialogo che segue uno scambio tra adolescenti in crisi ormonale. Ci dev'essere di più nella vita che avere tutto. Sì, c'è, ma non ti dirò che cosa sia, Nemmeno io, visto che so anch'io che cos'è, Abbiamo alcune cose in comune, Jeffrey. Si, a pensarci bene. Gli enigmi non invecchiano mai l'hai notato; A dire il vero me ne sono accorto l'ultima volta che ti ho visto. Il disegno però lo avrebbe vergato un uomo di 57 anni per il compleanno del suo amico e le firme, Donald e Jeffrey, sarebbero di Trump ed Epstein e smentirebbero quanto sostenuto finora da The Donald, cioè di aver conosciuto a stento il finanziere, poi morto in carcere mentre scontava la condanna per reati sessuali. La lettera, disegnino, scambio di battute, risalirebbe al 2003 in occasione del cinquantesimo compleanno di Epstein quando la compagna Ghislaine Maxwell, ora in carcere, fece una raccolta di testimonianze e un libro di auguri con firme oggi più o meno importanti, ed è stata diffusa dai democratici per smentire la versione trumpiana. Trump però resta irremovibile, é una truffa Dem per incastrarmi. E a sua difesa cita la decisione del 02/09 di una commissione della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti guidata dai repubblicani, con cui sono state pubblicate oltre 33000 pagine di fascicoli sul finanziere. Non solo documenti cartacei, ma anche video in cui si scende nell'abisso oscuro dei traffici del finanziere. E però appunto nulla che colleghi Trump e Epstein. Perché nonostante i video in cui si vedono i due chiacchierare amabilmente la lettera di cui i sostenitori di Trump ovviamente contestano l'autenticità, l'amministrazione non cambia versione e rivendica la sua trasparenza. Nonostante ciò, esattamente il giorno dopo la pubblicazione dei documenti, le vittime di Epstein hanno inscenato una manifestazione di fronte al Congresso, perché vengano diffusi tutti i documenti non classificati relativi al finanziere e ancora in mano all'amministrazione Trump. Del resto i misteri sulla vicenda sono troppi, a partire dal suicidio del finanziere. Sono stati diffusi i filmati della telecamera di sorveglianza, Certo, la sua però è una morte che sigilla troppi segreti e troppo scomodi e la storia insegna che a pensar male si fa peccato, però. .

