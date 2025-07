Caso Epstein, Musk e suo fratello nel dossier

Qualche mese fa da Elon Musk è la notizia di un possibile coinvolgimento del presidente americano Donald Trump nel dossier Epstein. Ora la stampa statunitense ribalta e diffonde notizie sul magnate di Tesla e suo fratello, entrambi nel dossier dell'imprenditore in carcere per reati sessuali, anche se non è noto a che titolo i fratelli Musk siano coinvolti. Insomma, la vicenda del giro di prostituzione minorile e abusi sessuali ad altissimo livello gestito da Epstein e fruito dai big internazionali, è una nuova nuvola nera che incombe sui Maga e che sta costando quasi nove punti percentuale di gradimento sul Presidente Trump. Epstein, morto in carcere il 10/08 del '19, continua a far tremare il jet set internazionale. Al principe Andrea, il coinvolgimento è costato il titolo, Sarebbero oltre 100 i nomi della lista di quanti hanno usato i suoi favori e tra questi anche il giovane Trump. Una potenziale polpetta avvelenata per il presidente che conosceva ed era amico di Epstein negli anni 90. La magistratura americana intanto raccoglie le dichiarazioni di Ghislain Maxwell, ex compagna di Epstein e sodale nel giro dei festini e abusi sessuali che ha stipulato un patto di semi immunità in cambio di racconti dettagliati sui fruitori. I suoi racconti al procuratore fanno chiarezza, forse anche le sue convinzioni sulla morte di Jeffrey Epstein in carcere, che a suo dire non si sarebbe suicidato. A sostegno di questa convinzione la mancanza di un video della cella di sicurezza proprio nell'ora della sua morte. Un reperto autoptico che non accerta il suicidio ed infine le convinzioni del fratello che ancora oggi si dice convinto del suo assassinio. .