Caso Flotilla, Meloni: "Da irresponsabili rischiare vita"

00:00:39 min
|
1 ora fa

Che tutto questo è gratuito, pericoloso, irresponsabile. Non c'è bisogno di rischiare la propria incolumità, non c'è bisogno di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare degli aiuti a Gaza, che il Governo italiano e le autorità preposte avrebbero potuto consegnare in poche ore. Quindi penso anche che vada fatto un richiamo a tutti alla responsabilità. Particolarmente quando si tratta di parlamentari della Repubblica Italiana, perché ricordo che i parlamentari della Repubblica Italiana sono pagati per lavorare nelle istituzioni, non per costringere le istituzioni a lavorare per loro. .

FL DallasFL Dallas
mondo
Dallas, attacco in centro migranti: morti e feriti
00:01:00 min
| 1 ora fa
pubblicità
ERROR! FL gatto UcrainaERROR! FL gatto Ucraina
mondo
Ucraina, gatto ferito salvato dal fronte con robot militare
00:01:00 min
| 1 ora fa
FL SiriaFL Siria
mondo
Siria, Caschi Bianchi in lotta contro incendi a Latakia
00:01:00 min
| 1 ora fa
Usa, cecchinoi spara su centro ICE a Dallas, due morti e due feritiUsa, cecchinoi spara su centro ICE a Dallas, due morti e due feriti
mondo
Cecchino spara su centro ICE a Dallas, 2 morti e 2 feriti
00:01:56 min
| 1 ora fa
Global Sumud Flotilla dovrebbe arrivare nei pressi di Gaza in 4 giorniGlobal Sumud Flotilla dovrebbe arrivare nei pressi di Gaza in 4 giorni
mondo
Global Sumud Flotilla nei pressi di Gaza entro 4 giorni
00:02:07 min
| 1 ora fa
ERROR! Boom di ascolti per il ritorno di Jimmy Kimmel in tv, Trump minaccia azioni legaliERROR! Boom di ascolti per il ritorno di Jimmy Kimmel in tv, Trump minaccia azioni legali
mondo
Ritorno di Jimmy Kimmel in tv, Trump minaccia azioni legali
00:01:30 min
| 2 ore fa
ERROR! SRV REAX RUSSIA + DRONIERROR! SRV REAX RUSSIA + DRONI
mondo
Ucraina, Mosca replica a Trump. Nuove incursioni
00:01:40 min
| 2 ore fa
Tifone Ragasa: 17 morti a Taiwan, Hong Kong in tiltTifone Ragasa: 17 morti a Taiwan, Hong Kong in tilt
mondo
Tifone Ragasa: 17 morti a Taiwan, Hong Kong in tilt
00:01:49 min
| 2 ore fa
Timeline, il discorso di Trump e l'intervento di Zelensky all'Assemblea Generale ONUTimeline, il discorso di Trump e l'intervento di Zelensky all'Assemblea Generale ONU
mondo
Timeline, il discorso di Trump e l'intervento di Zelensky all'Assemblea Generale ONU
00:34:49 min
| 2 ore fa
Timeline, l'attacco di droni e bombe sonore alla FlotillaTimeline, l'attacco di droni e bombe sonore alla Flotilla
mondo
Timeline, l'attacco di droni e bombe sonore alla Flotilla
00:16:09 min
| 3 ore fa
Zelensky all'Onu: "Impegnati nella difesa, per creare modello di sicurezza ucraino"Zelensky all'Onu: "Impegnati nella difesa, per creare modello di sicurezza ucraino"
mondo
Zelensky all'Onu: "Impegnati nella difesa, per creare modello di sicurezza ucraino"
00:00:40 min
| 3 ore fa
Attacco Flotilla: manifestazione in Piazza MontecitorioAttacco Flotilla: manifestazione in Piazza Montecitorio
mondo
Attacco alla Flotilla: manifestazione in Piazza Montecitorio
00:01:36 min
| 4 ore fa
FL DallasFL Dallas
mondo
Dallas, attacco in centro migranti: morti e feriti
00:01:00 min
| 1 ora fa
ERROR! FL gatto UcrainaERROR! FL gatto Ucraina
mondo
Ucraina, gatto ferito salvato dal fronte con robot militare
00:01:00 min
| 1 ora fa
FL SiriaFL Siria
mondo
Siria, Caschi Bianchi in lotta contro incendi a Latakia
00:01:00 min
| 1 ora fa
Usa, cecchinoi spara su centro ICE a Dallas, due morti e due feritiUsa, cecchinoi spara su centro ICE a Dallas, due morti e due feriti
mondo
Cecchino spara su centro ICE a Dallas, 2 morti e 2 feriti
00:01:56 min
| 1 ora fa
Global Sumud Flotilla dovrebbe arrivare nei pressi di Gaza in 4 giorniGlobal Sumud Flotilla dovrebbe arrivare nei pressi di Gaza in 4 giorni
mondo
Global Sumud Flotilla nei pressi di Gaza entro 4 giorni
00:02:07 min
| 1 ora fa
ERROR! Boom di ascolti per il ritorno di Jimmy Kimmel in tv, Trump minaccia azioni legaliERROR! Boom di ascolti per il ritorno di Jimmy Kimmel in tv, Trump minaccia azioni legali
mondo
Ritorno di Jimmy Kimmel in tv, Trump minaccia azioni legali
00:01:30 min
| 2 ore fa
ERROR! SRV REAX RUSSIA + DRONIERROR! SRV REAX RUSSIA + DRONI
mondo
Ucraina, Mosca replica a Trump. Nuove incursioni
00:01:40 min
| 2 ore fa
Tifone Ragasa: 17 morti a Taiwan, Hong Kong in tiltTifone Ragasa: 17 morti a Taiwan, Hong Kong in tilt
mondo
Tifone Ragasa: 17 morti a Taiwan, Hong Kong in tilt
00:01:49 min
| 2 ore fa
Timeline, il discorso di Trump e l'intervento di Zelensky all'Assemblea Generale ONUTimeline, il discorso di Trump e l'intervento di Zelensky all'Assemblea Generale ONU
mondo
Timeline, il discorso di Trump e l'intervento di Zelensky all'Assemblea Generale ONU
00:34:49 min
| 2 ore fa
Timeline, l'attacco di droni e bombe sonore alla FlotillaTimeline, l'attacco di droni e bombe sonore alla Flotilla
mondo
Timeline, l'attacco di droni e bombe sonore alla Flotilla
00:16:09 min
| 3 ore fa
Zelensky all'Onu: "Impegnati nella difesa, per creare modello di sicurezza ucraino"Zelensky all'Onu: "Impegnati nella difesa, per creare modello di sicurezza ucraino"
mondo
Zelensky all'Onu: "Impegnati nella difesa, per creare modello di sicurezza ucraino"
00:00:40 min
| 3 ore fa
Attacco Flotilla: manifestazione in Piazza MontecitorioAttacco Flotilla: manifestazione in Piazza Montecitorio
mondo
Attacco alla Flotilla: manifestazione in Piazza Montecitorio
00:01:36 min
| 4 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità