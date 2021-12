Caso Ghosn, in libro la verità dell'ex ceo di Renault-Nissan

"Nel suo libro, che ha appena pubblicato, che è questo "Broken Alliances", lei dichiara che non è evaso dalla giustizia, ma è sfuggito piuttosto all'ingiustizia. Può spiegare meglio questo punto?" "Bene, io non credo che quest'oggi il sistema di "Hostage Justice", quindi il sistema giapponese per usare la carcerazione preventiva per estorcere le confessioni, non sono io che lo dico, ma sono le Nazioni Unite, che nel mio caso, hanno condannato il Giappone, hanno detto che il mio arresto è stato arbitrario, che i miei diritti umani sono stati violati e hanno chiesto al Giappone, di condurre un'inchiesta e di risarcirmi. Ecco io non credo, che nessuno e in particolar modo, non agli stranieri, possono avere un processo giusto in Giappone. La questione non è stata legale, è stata una questione politica, volevano sbarazzarsi di me, volevano evitare la convergenza tra ... e Nissan." "Lei è stato il primo industriale nell'ambito automobilistico, a dare fiducia ai veicoli elettrici. Ora tutti sembrano essere convinti del fatto che il futuro è elettrico, ma la Nissan, come lei ha dichiarato, è definitivamente fuori gara e lei ha menzionato che il futuro, è nelle mani delle nuove aziende, soprattutto quelle cinesi, è vero?" "Io credo che le case automobilistiche cinesi, svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'industria automobilistica futura, senza alcun dubbio." "Ma sappiamo che lei è fuggito, in un certo momento, all'interno di un contrappasso fondamentalmente e lei si sente dispiaciuto per tutti quanti i contrabbassisti, i cui bagagli vengono ora super controllati ogni volta che lasciano il Giappone?" "Si, io capisco e credo che se qualcuno decide di lasciare il Giappone, deve trovare qualcosa di diverso.".