Caso Kirk, Dna inguaia Robinson che non collabora

In un messaggio diffuso dall'FBI, le rivelazioni di Tyler Robinson, presunto assassino di Charlie Kirk: avrebbe scritto di aver avuto l'opportunità di eliminare l'influencer conservatore e l'intenzione di coglierla al volo. Il testo sarebbe stato contenuto in un biglietto, ma anche in uno scambio di messaggi distrutti e poi recuperati dagli investigatori. Dal Bureau spiegano che il DNA di Robinson è stato prelevato da un cacciavite e dall'asciugamano in cui era avvolto il fucile, usato per uccidere Kirk, il 10 settembre, sparando dal tetto della Utah Valley University. La famiglia di Robinson, conservatrice, ha confermato agli investigatori che il figlio aveva aderito a un'ideologia di sinistra. Altri particolari arrivano dal Governatore dello Utah, Spencer Cox: il ragazzo, 22 anni, in custodia senza opportunità di cauzione, non ha confessato l'omicidio e non sta collaborando, diversamente dalle persone a lui più vicine. Il politico ha diffuso notizie riguardanti la vita privata del sospettato, ha definito partner del giovane e il suo coinquilino che sta facendo la transizione da uomo a donna. Una persona definita da Cox molto collaborativa, nonché all'oscuro dei fatti. Robinson, che studiava per diventare elettricista, sarebbe stato un frequentatore dei luoghi oscuri della rete, ossia il deep web, ancora riportando le informazioni diffuse dal governatore. Il sospettato sarà incriminato nelle prossime ore, è in corso una valutazione della sua salute mentale. I sostenitori di Kirk hanno partecipato ad una veglia in suo onore. La maglia con scritto "Freedom", che indossava il giorno della sua morte, è diventata un meme commerciale nel web. Mentre la polemica politica si autoalimenta con le ore, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, durante il Charlie Kirk show, ha dichiarato l'intenzione di rafforzare il movimento, il Turning Point Usa, organizzazione fondata dall'attivista di destra e diventata il motore del consenso trampiano tra i giovani, soprattutto nelle università. Il presidente ha annunciato la presenza ai funerali di Kirk organizzati per domenica in Arizona. Giorgia De Benetti SG 24. .

India, piogge torrenziali causano inondazioni e disagi
mondo
India, piogge torrenziali causano inondazioni e disagi
Israele distrugge edificio Al-Ghefari a Gaza City
mondo
Israele distrugge edificio Al-Ghefari a Gaza City
Timeline, i tank israeliani pronti a invadere Gaza City e le persone in fuga
mondo
Timeline, i tank israeliani pronti a invadere Gaza City e le persone in fuga
Herzog e Rubio a Gerusalemme rilanciano Accordi di Abramo
mondo
Herzog e Rubio a Gerusalemme rilanciano Accordi di Abramo
Sisma Marocco 2023, proteste a Rabat per ricostruzione
mondo
Sisma Marocco 2023, proteste a Rabat per ricostruzione
Startup a L'Avana trasforma balconi e container in orti urbani
mondo
Startup cubana trasforma balconi e container in orti urbani
In Siria elezioni parlamentari rinviate a data da destinarsi
mondo
In Siria elezioni parlamentari rinviate a data da destinarsi
Russia e Bielorussia in esercitazione militare Zapad 2025
mondo
Russia e Bielorussia in esercitazione militare Zapad 2025
Guerra Palestina, Israele distrugge un edificio a Gaza City
mondo
Guerra Palestina, Israele distrugge un edificio a Gaza City
Rubio: "Hamas non può continuare a esistere"
mondo
Rubio: "Hamas non può continuare a esistere"
Netanyahu: "Casa Bianca miglior alleato Israele"
mondo
Netanyahu: "Casa Bianca miglior alleato Israele"
Netanyahu: "Dobbiamo sconfiggere Hamas"
mondo
Netanyahu: "Dobbiamo sconfiggere Hamas"
