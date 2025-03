Oggi siamo impegnati a restituire ai suoi familiari e alla sua comunità Alberto Trentini. Dal novembre scorso come tutti sappiamo, è detenuto per ragioni non ancora chiare in un carcere del Venezuela. La situazione è estremamente complessa ed è di difficile soluzione. Abbiamo attirato tutti i canali diplomatici di intelligence, dire qualcosa di più, ne pregiudicherebbe il ritorno, ma confermo anzitutto ai genitori che stiamo investendo ogni sforzo per rendere possibile il rientro. .