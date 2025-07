Castel Gandolfo, iniziate le vacanze di Papa Leone

La pace del lago, i giardini di Villa Barberini e probabilmente qualche sorpresa tra la gente, saranno lo scenario dei prossimi giorni di Papa Leone XIV. Dopo 12 anni un pontefice torna a Castel Gandolfo, e quando varca a piedi il cancello della villa che lo ospiterà, dal momento che il palazzo apostolico è stato reso un museo da Papa Francesco, le persone che lo hanno atteso per ore lo salutano con affetto. Il Papa americano lo chiamano da queste parti, qui lo aspettavano da tanto, anche per dare slancio all'economia che inevitabilmente era un po' sopita. Qui nella pace che lo accoglie il Pontefice dovrà anche lavorare su alcuni dossier ancora aperti e spinosi. Da settembre sicuramente ci saranno diversi cambiamenti, dicono sussurrando voci dall'interno. Del resto Papa Leone lo aveva detto che si sarebbe avvalso, almeno in una prima fase dei collaboratori di Papa Francesco, ma la prima fase sta finendo. Sul tavolo, poi ci sono diverse questioni aperte che la tranquillità e la mancanza di impegni ufficiali potrebbero contribuire ad analizzare. In primis le finanze che tanto hanno fatto parlare il tema degli abusi, di poco fa, la nuova nomina alla presidenza della Pontificia Commissione per la tutela dei minori. Abusi che il pontefice ha sottolineato non possano essere taciuti. Sul tavolo anche il caso del cardinale Angelo Becciu che tornerà nel tribunale Vaticano, per il processo d'appello dopo la condanna in primo grado. Insomma, vacanze, ma con attenzione ai temi ancora aperti. Un momento di riflessione, del resto è qui che sono nate alcune encicliche. L'ultimo a dimorare a Castel Gandolfo era stato Papa Ratzinger, sia da pontefice che da emerito. E qui, infatti, c'è stato lo storico incontro tra due papi, Francesco e Benedetto. E poi spazio per il riposo e l'esercizio fisico. A disposizione del Papa una piscina e un campo da tennis, del resto Leone si è definito un grande appassionato e un discreto giocatore. .