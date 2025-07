Castel Gandolfo, Zelensky visita Papa Leone XIV

Volodymyr Zelensky e Papa Leone salutano brevemente dal balcone di Villa Barberini dopo il colloquio a Castel Gandolfo. Circa 30 minuti, in cui il Presidente ucraino e il Pontefice hanno parlato del conflitto in corso nel Paese, della necessità e dell'urgenza di percorsi di pace giusti e duraturi, l'attenzione in primis sui bambini. 30 minuti in cui è stata ribadita l'importanza del dialogo come via privilegiata per porre fine alle ostilità. Il Pontefice ancora una volta ha ribadito la vicinanza al popolo ucraino, incoraggiando ogni sforzo per la liberazione dei prigionieri, ma soprattutto ha riaffermato la disponibilità ad accogliere in Vaticano i rappresentanti di Russia e Ucraina per i negoziati. Ancora una volta dunque il Pontefice sottolinea l'esigenza della pace, nel giorno in cui da Borgo Laudato si pone l'attenzione sul creato. "Il mondo brucia", dice Papa Leone, "per il surriscaldamento terrestre e i conflitti. Ceccherini, di G24. .