Cecilia Strada su rimpatri: "Ho molti dubbi a riguardo"

"Sono diverse cose che, a me, preoccupano moltissimo di questo regolamento. Una, per esempio, la detenzione aumenta il periodo di detenzione da 18 a 24 mesi per chi si trova sul suolo europeo senza validi documenti, compreso le famiglie con i bambini, i minori non accompagnati. Ma noi davvero pensiamo che sia un'europa giusta quella che pensa di mettere, di detenere, di mettere in una gabbia per due anni un minore non accompagnato, una famiglia con i bambini, persone che non hanno commesso alcun reato, tranne diciamo il non avere validi documenti per stare qua, ma persone che non sono mai state un problema, una minaccia per la nostra società. Noi li mettiamo in galera per due anni." .