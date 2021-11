Un giovane cervo si è introdotto in una scuola elementare a Springfield, in Tennessee. Nel video, pubblicato dalle guardie forestali, si vede l'animale girare tranquillo in una classe dell'edificio scolastico. Le forze dell'ordine erano state chiamate quando qualcuno aveva visto che una finestra era stata forzata e si temeva che una persona si fosse introdotta nell'edificio. Credit: Tennessee Wildlife Resources Agency via Storyful.