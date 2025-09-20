Che cos'è l'Intervision, l'alternativa della Russia all'Eurovision

Niente bandiera arcobaleno, ma abiti tradizionali e balli patriottici. Si chiama Intervision ed è la risposta russa all'Eurovision, il seguitissimo concorso canora a guida europea, da cui la Russia è stata bandita dopo l'invasione dell'Ucraina. Perso un palco, Mosca ne allestisce un altro, rievocando così l'alternativa sovietica degli anni '70 e '80: un festival musicale che un tempo dava voce ai Paesi del blocco orientale. I partecipanti sono 23, quasi tutti alleati del Cremlino: dal Kazakistan alla Bielorussia, fino agli alleati BRICS India e Brasile, e naturalmente la Cina. Partecipano anche gli Stati Uniti con una cantante australiana naturalizzata statunitense. Il controverso palcoscenico serve a Vladimir Putin per provare a rilanciare quell'idea di un ordine globale alternativo a quello Occidentale promossa da Russia e Cina insieme, e che punta a distogliere lo sguardo dal conflitto in corso. Da Kiev, il Presidente Volodymyr Zelensky parla di "pura propaganda", mentre il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, rivendica la promozione dei valori tradizionali e il merito artistico del festival. I valori dell'Intervision si presentano intenzionalmente distanti da quelli dell'Eurovision, spesso ricordato per le performance glitterate e i contenuti in favore di parità di genere e dei diritti della comunità LGBTQ+. Con l'Intervision, il Cremlino prova così a L'Intervision non scatena lo stesso entusiasmo dell'Eurovision a livello globale, e sul suo palco ogni microfono resta sotto stretta sorveglianza. globale. E sul suo palco ogni microfono resta sotto stretta sorveglianza. .