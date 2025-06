Chi è Karol Nawrocki, il nuovo presidente anti-europeista della Polonia

In pochi conoscevano Karol Nawrocki in Polonia prima del suo ingresso in politica a novembre. L'ex pugile amatoriale di 42 anni, originario del porto di Danzica, ha ricevuto il sostegno come candidato presidenziale del partito nazionalista-conservatore Diritto e Giustizia, al governo tra il 2015 e il 2023. Lo slogan della sua campagna elettorale, "Polonia First", ammicca esplicitamente al presidente americano Donald Trump, che Nawrocki da candidato ha incontrato alla Casa Bianca ad aprile. Il nuovo presidente, uno storico nazionalista che non appartiene a nessun partito, novizio della politica, dal 2017 al 2021 è stato direttore del Museo della Seconda Guerra Mondiale di Danzica. Durante il suo mandato ha attirato critiche. Per i suoi detrattori avrebbe sostenuto una narrazione nazionalista del passato nei messaggi del museo. Appoggiato dal presidente uscente Duda, condivide con lui un atteggiamento anti-europeista, critico dell'integrazione europea, del Green Deal, il pacchetto di misure per ridurre le emissioni, sul quale ha promesso un referendum e ha attaccato le politiche migratorie dell'Unione. "Non dobbiamo essere una provincia europea", ha detto ad aprile. Se la sua linea resta a favore del sostegno militare all'Ucraina, allo stesso tempo Nawrocki è contrario ai benefici garantiti ai molti rifugiati ucraini e soprattutto contrario all'ingresso di Kiev nella NATO. Da presidente, d'ora in poi parteciperà lui ai vertici dell'Alleanza Atlantica. La vittoria è arrivata nonostante le controverse rivelazioni sul suo passato, tra cui quelle di aver gestito un giro di prostituzione per ospiti di un hotel di lusso o d'aver preso parte a risse con ultrà di calcio. In Europa, il primo a congratularsi con lui è stato il premier ungherese Viktor Orban. .