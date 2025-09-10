Chi è Lecornu, il nuovo premier scelto da Macron

2 ore fa

Fedelissimo del Presidente, più giovane di lui, 39 anni, idee conservatrici e vita tutt'altro che mondana. Sebastian Lecornu rappresenta per Macron, una scelta talmente scontata, che per molti osservatori appariva irrealistica fino al giorno prima. Invece Macron ha avuto pochi dubbi su chi nominare al posto del dimissionario Bayrou, e lo dimostrano i tempi. Poche ore dopo il passo indietro dell'ex Primo Ministro c'era già il nuovo nome, per fare un confronto, nell'estate dell'anno scorso, dopo le elezioni anticipate, la nomina di Michel Barnier, arrivò dopo quasi due mesi di riflessione e trattative politiche. Il Paese era in difficoltà allora, ma lo è ancora di più oggi, stretto fra un debito pubblico fuori controllo, la sfiducia dei mercati internazionali, e un clima di forte tensione sociale. La gente in piazza al grido di "Blocchiamo tutto". A Macron serviva un uomo di totale fiducia, come Lecornu, partito da Destra e avvicinatosi poi negli anni al macronismo, diventando Consigliere di più amico del Presidente. Per capire è l'unico esponente politico rimasto in squadra dal primo governo dell'era Macron 2017. Altro dettaglio di grande importanza, nell'esecutivo uscente, ricopriva la casella della Difesa, in questo periodo storico forse la più delicata, specialmente per un Paese e ancor di un Presidente con ambizioni di leadership europea, specie in campo militare, come racconta il gruppo dei cosiddetti Volenterosi. Molti erano pronti a scommettere su una figura tecnica, una soluzione all'italiana della crisi in corso, e invece non è stato così. La formula di Macron resta la stessa, nonostante le ultime sconfitte, governo politico di Centro, con alleata la Destra gollista o quel che ne resta. E non è detto che sia sufficiente. . .

