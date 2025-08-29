Chi sono gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen

Cominciamo dal nome: il mondo li chiama chiama Houthi, dal loro fondatore, Hussein Badreddin al-Houthi. In realtà si chiamano “Ansar Allah”, i “partigiani di dio” e non sono solo ribelli sciiti, perché tra di loro ci sono anche formazioni sunnite. Questo per dire che, come sempre, in Medio Oriente la realtà è molto più complicata della prima impressione. E una prima impressione, almeno dalle cronache e dai filmati, pochissimi che circolano su di loro, è che si tratti di un gruppuscolo di guerriglieri improvvisati col Kalashnikov che opera grazie al sostegno iraniano come forza di disturbo dell'area. Anche qui, vero solo in parte. Prima di tutto perché sono un vero e proprio esercito con una gerarchia precisa, con tanto di uniformi e armamenti moderni, che è riuscito a mettere in scacco le forze lealiste dello Yemen, nonostante l'appoggio di un peso massimo come l'Arabia Saudita. E poi perché hanno il controllo di un'ampia porzione del Paese. Benché siano nati nei primi anni '90 come forza in difesa delle comunità sciite dello Yemen, col passare del tempo hanno acquisito un ruolo più politico di opposizione al governo centrale di Sana’a, con cui hanno ingaggiato una guerra che ha visto la conquista della capitale. Fin qui potrebbe essere la storia del piccolo Paese che venne stritolato dalla guerra per procura tra i due leader dell'area, Arabia Saudita sunnita contro l'Iran sciita. Solo che gli Houthi col passare del tempo hanno acquisito un peso crescente. Sono parte integrante del cosiddetto "asse della resistenza" l'alleanza sciita antioccidentale, si tratta ovviamente di una semplificazione, e grazie al filo diretto con Teheran sono in prima linea contro Israele. Il lancio di missili verso lo Stato ebraico ha un valore simbolico, ma le azioni di disturbo sul Mar Rosso, contro le navi in transito verso Suez, hanno un peso enorme a livello globale, non solo regionale. A livello mondiale non hanno il peso dell'Iran, vero, ma costituiscono una spina nel fianco che UE, USA e Gran Bretagna vorrebbero estirpare, anche se non è semplice. E una delle difficoltà principali è che di loro si sa poco. Tanto che continuiamo a chiamarli col nome sbagliato. .