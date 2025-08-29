Chi sono gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen

00:01:58 min
|
1 ora fa

Cominciamo dal nome: il mondo li chiama chiama Houthi, dal loro fondatore, Hussein Badreddin al-Houthi. In realtà si chiamano “Ansar Allah”, i “partigiani di dio” e non sono solo ribelli sciiti, perché tra di loro ci sono anche formazioni sunnite. Questo per dire che, come sempre, in Medio Oriente la realtà è molto più complicata della prima impressione. E una prima impressione, almeno dalle cronache e dai filmati, pochissimi che circolano su di loro, è che si tratti di un gruppuscolo di guerriglieri improvvisati col Kalashnikov che opera grazie al sostegno iraniano come forza di disturbo dell'area. Anche qui, vero solo in parte. Prima di tutto perché sono un vero e proprio esercito con una gerarchia precisa, con tanto di uniformi e armamenti moderni, che è riuscito a mettere in scacco le forze lealiste dello Yemen, nonostante l'appoggio di un peso massimo come l'Arabia Saudita. E poi perché hanno il controllo di un'ampia porzione del Paese. Benché siano nati nei primi anni '90 come forza in difesa delle comunità sciite dello Yemen, col passare del tempo hanno acquisito un ruolo più politico di opposizione al governo centrale di Sana’a, con cui hanno ingaggiato una guerra che ha visto la conquista della capitale. Fin qui potrebbe essere la storia del piccolo Paese che venne stritolato dalla guerra per procura tra i due leader dell'area, Arabia Saudita sunnita contro l'Iran sciita. Solo che gli Houthi col passare del tempo hanno acquisito un peso crescente. Sono parte integrante del cosiddetto "asse della resistenza" l'alleanza sciita antioccidentale, si tratta ovviamente di una semplificazione, e grazie al filo diretto con Teheran sono in prima linea contro Israele. Il lancio di missili verso lo Stato ebraico ha un valore simbolico, ma le azioni di disturbo sul Mar Rosso, contro le navi in transito verso Suez, hanno un peso enorme a livello globale, non solo regionale. A livello mondiale non hanno il peso dell'Iran, vero, ma costituiscono una spina nel fianco che UE, USA e Gran Bretagna vorrebbero estirpare, anche se non è semplice. E una delle difficoltà principali è che di loro si sa poco. Tanto che continuiamo a chiamarli col nome sbagliato. .

ERROR! FLUT2908006ERROR! FLUT2908006
mondo
Homeless World Cup, mondiali di calcio per senzatetto a Oslo
00:01:00 min
| 28 minuti fa
pubblicità
Polonia, F-16 si schianta a Radom: morto il pilotaPolonia, F-16 si schianta a Radom: morto il pilota
mondo
Polonia, F-16 si schianta a Radom: morto il pilota
00:01:15 min
| 1 ora fa
Usa, Susan Monarez licenziata: funzionari CDC si dimettonoUsa, Susan Monarez licenziata: funzionari CDC si dimettono
mondo
Usa, Susan Monarez licenziata: funzionari CDC si dimettono
00:01:00 min
| 1 ora fa
Usa, sindacati sfilano in protesta con presidente TrumpUsa, sindacati sfilano in protesta con presidente Trump
mondo
Usa, sindacati sfilano in protesta con presidente Trump
00:01:00 min
| 4 ore fa
Colombia, schierati 25mila soldati al confine con VenezuelaColombia, schierati 25mila soldati al confine con Venezuela
mondo
Colombia, schierati 25mila soldati al confine con Venezuela
00:01:00 min
| 5 ore fa
Indonesia, scontri tra polizia e manifestanti: un mortoIndonesia, scontri tra polizia e manifestanti: un morto
mondo
Indonesia, scontri tra polizia e manifestanti: un morto
00:01:00 min
| 5 ore fa
Stati Uniti, Trump licenzia capa agenzia salute pubblica e pensa a una stretta sui vistiStati Uniti, Trump licenzia capa agenzia salute pubblica e pensa a una stretta sui visti
mondo
Stati Uniti, Trump licenzia capa agenzia salute pubblica e pensa a una stretta sui visti
00:01:42 min
| 5 ore fa
ERROR! Kallas: serve pressione su Russia per ottenere treguaERROR! Kallas: serve pressione su Russia per ottenere tregua
mondo
Kallas: serve pressione su Russia per ottenere tregua
00:00:20 min
| 6 ore fa
ERROR! WEB2808100ERROR! WEB2808100
mondo
Sky TG24 Mondo, la puntata del 28 agosto
00:33:59 min
| 7 ore fa
ERROR! Attacco Kiev, Von der Leyen sente Trump e ZelenskyERROR! Attacco Kiev, Von der Leyen sente Trump e Zelensky
mondo
Attacco Kiev, Von der Leyen sente Trump e Zelensky
00:01:56 min
| 18 ore fa
Timeline, il "digiuno per Gaza" dei sanitari italiani e la guerrra in MediorienteTimeline, il "digiuno per Gaza" dei sanitari italiani e la guerrra in Medioriente
mondo
Timeline, il "digiuno per Gaza" dei sanitari italiani e la guerrra in Medioriente
00:24:31 min
| 21 ore fa
Timeline, la pioggia di missili e dorni russi su KievTimeline, la pioggia di missili e dorni russi su Kiev
mondo
Timeline, la pioggia di missili e dorni russi su Kiev
00:26:23 min
| 21 ore fa
ERROR! FLUT2908006ERROR! FLUT2908006
mondo
Homeless World Cup, mondiali di calcio per senzatetto a Oslo
00:01:00 min
| 28 minuti fa
Polonia, F-16 si schianta a Radom: morto il pilotaPolonia, F-16 si schianta a Radom: morto il pilota
mondo
Polonia, F-16 si schianta a Radom: morto il pilota
00:01:15 min
| 1 ora fa
Usa, Susan Monarez licenziata: funzionari CDC si dimettonoUsa, Susan Monarez licenziata: funzionari CDC si dimettono
mondo
Usa, Susan Monarez licenziata: funzionari CDC si dimettono
00:01:00 min
| 1 ora fa
Usa, sindacati sfilano in protesta con presidente TrumpUsa, sindacati sfilano in protesta con presidente Trump
mondo
Usa, sindacati sfilano in protesta con presidente Trump
00:01:00 min
| 4 ore fa
Colombia, schierati 25mila soldati al confine con VenezuelaColombia, schierati 25mila soldati al confine con Venezuela
mondo
Colombia, schierati 25mila soldati al confine con Venezuela
00:01:00 min
| 5 ore fa
Indonesia, scontri tra polizia e manifestanti: un mortoIndonesia, scontri tra polizia e manifestanti: un morto
mondo
Indonesia, scontri tra polizia e manifestanti: un morto
00:01:00 min
| 5 ore fa
Stati Uniti, Trump licenzia capa agenzia salute pubblica e pensa a una stretta sui vistiStati Uniti, Trump licenzia capa agenzia salute pubblica e pensa a una stretta sui visti
mondo
Stati Uniti, Trump licenzia capa agenzia salute pubblica e pensa a una stretta sui visti
00:01:42 min
| 5 ore fa
ERROR! Kallas: serve pressione su Russia per ottenere treguaERROR! Kallas: serve pressione su Russia per ottenere tregua
mondo
Kallas: serve pressione su Russia per ottenere tregua
00:00:20 min
| 6 ore fa
ERROR! WEB2808100ERROR! WEB2808100
mondo
Sky TG24 Mondo, la puntata del 28 agosto
00:33:59 min
| 7 ore fa
ERROR! Attacco Kiev, Von der Leyen sente Trump e ZelenskyERROR! Attacco Kiev, Von der Leyen sente Trump e Zelensky
mondo
Attacco Kiev, Von der Leyen sente Trump e Zelensky
00:01:56 min
| 18 ore fa
Timeline, il "digiuno per Gaza" dei sanitari italiani e la guerrra in MediorienteTimeline, il "digiuno per Gaza" dei sanitari italiani e la guerrra in Medioriente
mondo
Timeline, il "digiuno per Gaza" dei sanitari italiani e la guerrra in Medioriente
00:24:31 min
| 21 ore fa
Timeline, la pioggia di missili e dorni russi su KievTimeline, la pioggia di missili e dorni russi su Kiev
mondo
Timeline, la pioggia di missili e dorni russi su Kiev
00:26:23 min
| 21 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità