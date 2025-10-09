Chicago, proteste contro l’invio della Guardia Nazionale

Centinaia di manifestanti sono scesi in strada a Chicago l’8 ottobre per protestare contro l’invio di 500 soldati della Guardia Nazionale ordinato da Donald Trump. Il corteo ha sfilato lungo Michigan Avenue, accanto a Grant Park, denunciando la “militarizzazione” della città. Il sindaco Brandon Johnson e il governatore JB Pritzker hanno criticato la decisione, definendola una provocazione. Trump ha risposto chiedendone l’arresto, sebbene i due non siano accusati di nulla, mentre le proteste restano in gran parte pacifiche.