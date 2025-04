La Cappella Sistina è stata chiusa ai turisti il 28 aprile per preparare il conclave che eleggerà il nuovo Papa. Visitatori da tutto il mondo hanno espresso delusione per non aver potuto ammirare i celebri affreschi di Michelangelo. I cardinali si sono riuniti in Vaticano per discutere l’inizio del conclave, previsto per il 7 maggio. Papa Francesco è morto il 21 aprile a 88 anni e oltre 400.000 fedeli hanno partecipato al suo funerale.