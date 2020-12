Chiuse indagini Regeni, Prestipino: lo dovevamo a lui e noi

Non era un risultato affatto scontato. Io non credo che avvenga spesso che siano portati in giudizio di fronte all'autorità giudiziaria di uno Stato appartenenti a istituzioni pubbliche di un altro Stato per un fatto commesso nel territorio di questo Stato. Per l'omicidio di Giulio Regeni si svolgerà un solo processo e si svolgerà in Italia con le garanzie procedurali, secondo la procedura dei nostri codici. Questo processo avrà al proprio centro la valutazione dell'impianto probatorio della procura di Roma ha in questi anni raccolto e messo in piedi. Noi riteniamo di aver acquisito elementi di prova, univoci, significativi. Lo dovevamo alla memoria di Giulio Regeni lo dovevamo a tutti noi, lo dovevamo al nostro modo di essere magistrati di questa Repubblica.