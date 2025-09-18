Chiuso lo show di Kimmel, per i media usa attacco a libertà

L'improvvisa chiusura del late night show Jimmy Kimmel Live, curato e condotto dal popolare comico e showman di Hollywood, divide l'America. C'è chi protesta davanti al Capitan Theatre, storico cinema di Hollywood della Disney cui fanno capo i programmi dell'ABC, dove lo show veniva registrato e dove la puntata di mercoledì è stata cancellata senza preavviso, e c'è chi esulta, come il presidente Trump, che sul suo social scrive: "Ottime notizie per l'America: il Jimmy Kimmel Show, con ascolti discutibili, è stato cancellato". Una cancellazione che però preoccupa i media americani, dettata non dagli ascolti, ma per i contenuti sgraditi. Nella puntata trasmessa lo scorso lunedì, Kimmel, facendo riferimento all'omicidio di Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso durante un comizio nello Utah, ha accusato il popolo Maga di strumentalizzare politicamente l'omicidio. La banda Maga, ha detto Kimmel, sta trasformando l'omicida in qualcosa di diverso da uno di loro e lo sta facendo per ottenere consenso politico. Così la stampa stelle e strisce ritiene che la chiusura sia stata dettata da un vero e proprio attacco alla libertà di stampa e di parola negli Stati Uniti. A far pressione per la chiusura di Kimmel la Nexstar, proprietaria della maggior parte delle TV locali su cui trasmette l'ABC, ma anche Sinclair, altro colosso delle emittenti territoriali. Solo poche settimane fa il patteggiamento milionario dell'ABC per una causa di diffamazione contro Trump. Commenti duri contro le frasi inopportune di Kimmel anche da Brendan Carr, presidente della Federal Communication Commission, vigilanza sulle chiusura che mobilita i difensori della libertà di stampa e che la mettono in relazione a quanto detto da Trump in occasione della chiusura del late night show di Jimmy Fallon, quando aveva esultato e pronosticato la fine di Kimmel. Maria Cristina Boschetti Sky TG 24. .