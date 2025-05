Choose Europe for science, il piano dell'Ue per attrarre i ricercatori dagli Usa

Gli Stati Uniti tagliano i fondi alla ricerca, l'Europa risponde così. Quelle che finora sono state iniziative singole da parte degli atenei europei che come risposta ai pesanti tagli alla ricerca operati dal Presidente USA, Donald Trump, hanno avviato progetti per attrarre i ricercatori d'oltreoceano, diventano adesso un'azione comune europea. Ad annunciarla è la presidente della Commissione europea alla Sorbonne di Parigi dove con il presidente francese Macron, ha presentato l'iniziativa Choose Europe for Science. Senza la scienza non possiamo fare fronte alle sfide del futuro ha detto Ursula Von Der Leyen. Un progetto a lungo termine che raddoppia l'integrazione che Bruxelles dà ora ai ricercatori che si trasferiscono in Europa. Supporto che sarà esteso fino al 2027 ha fatto sapere la Presidente. Un modo anche per contrastare la fuga dei cervelli dagli Stati Uniti al vicino Canada, paese che sta dando asilo ai ricercatori e studiosi penalizzati dall'amministrazione dell'ex Tycoon. Al pacchetto della Commissione europea, la Francia aggiunge un ulteriore finanziamento di 100milioni di euro supplementari per attrarre ricercatori stranieri negli atenei del paese. L'Europa deve diventare un rifugio per i ricercatori, qui la scienza è libera, esorta Macron. Il vecchio continente, insomma, punta sulla scienza e sulla ricerca, candidandosi ad essere quello che nel secondo dopoguerra furono gli Stati Uniti per gli scienziati e per gli studiosi, un rifugio libero e sicuro. .