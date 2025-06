Cina, crolla ponte per frana: camion rimane in bilico

Un video sui social media ha mostrato il momento in cui la cabina di un camion da carico, con l'autista all'interno, è stata vista penzolare sul bordo di un ponte stradale crollato nel Guizhou, in Cina, martedì 24 giugno. Il Dipartimento dei trasporti della provincia di Guizhou ha dichiarato che il ponte sul fiume Houzi è crollato a causa di una frana provocata dalle forti piogge. Secondo quanto riportato dalle autorità diversi fiumi hanno rotto gli argini a causa delle alluvioni, mentre il monsone annuale dell'Asia orientale ha preso il via.