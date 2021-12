Cina: il 2022 si apre con importanti contraddizioni

Dall'arrivo della pandemia per la Cina è stato un cammino in salita se pensiamo che nel 2013 quando il Presidente Xi annunciò il colossale piano infrastrutturale Belten Road, che voleva richiamare i fasti della via della seta, si preparava a conquistare il mondo. Oggi le cose sono diverse, ma se l'intenzione era di cambiare gli equilibri economici del commercio globale in parte Pechino vi è riuscita. Nel 2030 supererà l'economia statunitense per diventare la prima a livello globale. Eppure le stime delle principali organizzazioni prevedono un rallentamento del PIL l'anno prossimo e sono gravi i problemi dell'immobiliare, con il secondo attore del comparto, Evergrande, che siede su 300 miliardi di debiti. Le stime variano, ma il settore potrebbe valere fino alla 29% dell'economia. Insomma se salta, salta tutto. E allora che fare? Aiutare. Perché quel che interessa a Xi è la stabilità, evitando disordini sociali. Le disuguaglianze galoppano e la stretta nei confronti delle corrotte società statali va letta in tal senso, ridurre il divario tra i pochi ricchissimi e i molti poverissimi. Anche il Premier Li Keqiang ha parlato di sviluppare in modo stabile l'economia, ecco quindi la banca centrale che taglia i tassi come si fa in tempi di crisi e saranno aumentate incentivi fiscali e sostegno alle aziende. La pandemia un po' di cose le ha cambiate, quando la Cina si è bloccata anche l'economia globale si è arrestata. Molti dei prodotti che arrivano qui passano del resto attraverso questa piattaforma da esportazione che è la Cina. Che dire poi delle componenti che tuttora arrivano con il contagocce e delle materie prime che costano tantissimo, anche perché basta che la Cina ne compri un po' di più per riuscire da sola a muoverne i prezzi. Sbaglia però chi pensa che il Covid-19 abbia interrotto tutto, soprattutto se si guarda al continente euroasiatico, all' Africa e all'America del Sud dove i cinesi avanzano rapidamente.