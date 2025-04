A Liaoyang, in Cina, è scoppiato un incendio in un ristorante che ha provocato la morte di almeno 22 persone e il ferimento di altre tre. Le cause del rogo non sono ancora state accertate. Il presidente Xi Jinping ha definito la tragedia “una lezione amara” e ha sollecitato un’indagine approfondita per chiarire l’accaduto e individuare i responsabili.