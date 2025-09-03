Cina, parata militare per 80 anni fine II guerra Mondiale

10000 soldati e un imponente arsenale militare sfilano di fronte alla Porta della Pace Celeste. Così si chiama la Porta di Tienanmen, da dove la Cina ha voluto mostrare al mondo la propria potenza. Una parata di oltre un'ora con carri armati, missili subacquei e droni con intelligenza artificiale. A ispezionare truppe e armamenti il Leader cinese Xi Jinping, che di fronte al dispiegamento di forze dal podio parla di pace. La pace, secondo l'immaginario di Xi, è quella che può portare la Cina con il nuovo ordine globale promosso nel Vertice di Tianjin, fatto di cooperazione e non interferenza negli affari esteri. E poco importa delle preoccupazioni internazionali per le mire cinesi verso Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale. La guerra è quella degli "atti di bullismo", così come li ha definiti il Presidente cinese delle potenze rivali, Stati Uniti, in primis. A differenza di altre occasioni, a sfilare per la Via della Lunga Pace di Pechino sono state esclusivamente le forze cinesi, senza partecipazione di contingenti stranieri. La protagonista è la Cina e la Cina soltanto. Xì ha mostrato i muscoli ai rivali, ricordando però anche agli alleati, chi è che dovrà guidare l'ordine multipolare a cui lavorano insieme. A fianco del Segretario del Partito Comunista, sul podio c'erano infatti anche gli alleati Vladimir Putin e Kim Jong-un. I Leader di Russia e Corea del Nord hanno tenuto un bilaterale a margine delle celebrazioni, riaffermando la loro vicinanza ideologica e militare. Al simbolismo andato in scena a Pechino ha risposto direttamente Donald Trump, con un post sul suo Social Media Truth, rivolgendosi direttamente a Xi Jinping: "Porta i miei più cari saluti a Vladimir Putin e Kim Jong-un, mentre tramate contro gli Stati Uniti d'America" si legge nel post. Risponde il Cremlino per non guastare il rapporto appena riallacciato con Trump. "Speriamo fosse ironico".

