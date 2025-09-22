Circa duecentomila persone ai funerali di Charlie Kirk

L'11 settembre del popolo Maga è il 10 dello stesso mese, giorno dell'uccisione di Charlie Kirk. L'evento di commemorazione è a metà tra un comizio e una funzione religiosa, ma pende verso la seconda. La canonizzazione di Kirk fa il paio con l'alone messianico che circonda Trump da quando lo sparo di Butler, nel luglio del 2024, ha rischiato di togliergli la vita. Musica di stampo cristiano, preghiere, inni al Signore, versetti biblici. La commemorazione di Glendale segna la fusione definitiva tra il movimento conservatore cristiano e quello dei Maga. L'atmosfera irenica porta addirittura una stretta di mano fra Trump e Musk. La Fede vince sulla Politica in questo caso, o piuttosto la nasconde. Sul palco si parla di esercito di Dio, spade del Signore, soldati della Fede e armature di Cristo. "Charlie è un martire cristiano" dice J.D. Vance. Trump lo definisce "martire americano". Suona quasi come una precisazione. Dai dazi all'immigrazione il Presidente è infatti l'unico che sul palco non rinuncia ai toni da comizio. "Su questo invece non sono d'accordo. Io odio coloro che si oppongono a me e non voglio il meglio per loro. Mi dispiace". C'è il sacro e c'è il profano, d'altra parte. Nello stadio sono stati allestiti stand dove potersi registrare come elettori. "Prega per il cambiamento, ma vota per ottenerlo" dicono i volantini. Le mail di Turning Point USA chiedono fondi ai sostenitori. Vance potrebbe prendere il posto di Kirk nel ruolo di evangelista trumpiano nei college. La vedova Erika punta sulle giovani donne parlando agli uomini: "Vostra moglie non è una servitrice, non è una dipendente, un'impiegata. Vostra moglie non è una schiava, è una persona che vi aiuta. Non siete rivali". Perdono il killer, ha detto Erika Kirk tra gli applausi. In queste ore i democratici lasciano spazio al lutto conservatore, senza però rinunciare a definire una "deriva autoritaria" la risposta della Casa Bianca all'omicidio.