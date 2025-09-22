Circa duecentomila persone ai funerali di Charlie Kirk

00:02:07 min
|
2 ore fa

L'11 settembre del popolo Maga è il 10 dello stesso mese, giorno dell'uccisione di Charlie Kirk. L'evento di commemorazione è a metà tra un comizio e una funzione religiosa, ma pende verso la seconda. La canonizzazione di Kirk fa il paio con l'alone messianico che circonda Trump da quando lo sparo di Butler, nel luglio del 2024, ha rischiato di togliergli la vita. Musica di stampo cristiano, preghiere, inni al Signore, versetti biblici. La commemorazione di Glendale segna la fusione definitiva tra il movimento conservatore cristiano e quello dei Maga. L'atmosfera irenica porta addirittura una stretta di mano fra Trump e Musk. La Fede vince sulla Politica in questo caso, o piuttosto la nasconde. Sul palco si parla di esercito di Dio, spade del Signore, soldati della Fede e armature di Cristo. "Charlie è un martire cristiano" dice J.D. Vance. Trump lo definisce "martire americano". Suona quasi come una precisazione. Dai dazi all'immigrazione il Presidente è infatti l'unico che sul palco non rinuncia ai toni da comizio. "Su questo invece non sono d'accordo. Io odio coloro che si oppongono a me e non voglio il meglio per loro. Mi dispiace". C'è il sacro e c'è il profano, d'altra parte. Nello stadio sono stati allestiti stand dove potersi registrare come elettori. "Prega per il cambiamento, ma vota per ottenerlo" dicono i volantini. Le mail di Turning Point USA chiedono fondi ai sostenitori. Vance potrebbe prendere il posto di Kirk nel ruolo di evangelista trumpiano nei college. La vedova Erika punta sulle giovani donne parlando agli uomini: "Vostra moglie non è una servitrice, non è una dipendente, un'impiegata. Vostra moglie non è una schiava, è una persona che vi aiuta. Non siete rivali". Perdono il killer, ha detto Erika Kirk tra gli applausi. In queste ore i democratici lasciano spazio al lutto conservatore, senza però rinunciare a definire una "deriva autoritaria" la risposta della Casa Bianca all'omicidio.

Charlie Kirk, in migliaia a funerale in ArizonaCharlie Kirk, in migliaia a funerale in Arizona
mondo
Charlie Kirk, in migliaia a funerale in Arizona
00:01:00 min
| 11 minuti fa
pubblicità
Migliaia di evacuati nelle Filippine in attesa del tifone RagasaMigliaia di evacuati nelle Filippine in attesa del tifone Ragasa
mondo
Migliaia di evacuati nelle Filippine per il tifone Ragasa
00:01:00 min
| 11 minuti fa
ERROR! Funerale Kirk, Trump: adesso lui è modello di libertàERROR! Funerale Kirk, Trump: adesso lui è modello di libertà
mondo
Funerale Kirk, Trump: adesso lui è modello di libertà
00:00:29 min
| 9 ore fa
Funerale Charlie Kirk, presente anche Elon MuskFunerale Charlie Kirk, presente anche Elon Musk
mondo
Funerale Charlie Kirk, presente anche Elon Musk
00:01:03 min
| 11 ore fa
ERROR! Funerale Charlie Kirk, il saluto del presidente Donald TrumpERROR! Funerale Charlie Kirk, il saluto del presidente Donald Trump
mondo
Funerale Charlie Kirk, il saluto del presidente Donald Trump
00:00:54 min
| 11 ore fa
ERROR! Funerale Charlie Kirk, il presidente Donald Trump sugli spaltiERROR! Funerale Charlie Kirk, il presidente Donald Trump sugli spalti
mondo
Funerale Charlie Kirk, presidente Donald Trump sugli spalti
00:01:20 min
| 11 ore fa
Funerale Charlie Kirk, l'arrivo di Donald Trump all'aeroporto di PhoenixFunerale Charlie Kirk, l'arrivo di Donald Trump all'aeroporto di Phoenix
mondo
Funerale Charlie Kirk, l'arrivo di Donald Trump all'aeroporto di Phoenix
00:00:51 min
| 12 ore fa
Regno unito riconosce Stato PalestineseRegno unito riconosce Stato Palestinese
mondo
Regno Unito riconosce Stato Palestinese
00:02:08 min
| 12 ore fa
ERROR! MCH MUSK FUNERALE KIRKERROR! MCH MUSK FUNERALE KIRK
mondo
Funerali Charlie Kirk, tra i presenti anche Elon Musk
00:01:03 min
| 12 ore fa
Guerra in Ucraina, Trump: se salirà pressione Usa divederanno la PoloniaGuerra in Ucraina, Trump: se salirà pressione Usa divederanno la Polonia
mondo
Ucraina, Trump: se salirà pressione Usa difenderanno Polonia
00:02:02 min
| 15 ore fa
Starmer: Il Regno Unito riconosce lo Stato di PalestinaStarmer: Il Regno Unito riconosce lo Stato di Palestina
mondo
Starmer: Il Regno Unito riconosce lo Stato di Palestina
00:01:07 min
| 15 ore fa
Russia, censimento annuale di orsi polari in JacuziaRussia, censimento annuale di orsi polari in Jacuzia
mondo
Russia, censimento annuale di orsi polari in Jacuzia
00:01:00 min
| 17 ore fa
Charlie Kirk, in migliaia a funerale in ArizonaCharlie Kirk, in migliaia a funerale in Arizona
mondo
Charlie Kirk, in migliaia a funerale in Arizona
00:01:00 min
| 11 minuti fa
Migliaia di evacuati nelle Filippine in attesa del tifone RagasaMigliaia di evacuati nelle Filippine in attesa del tifone Ragasa
mondo
Migliaia di evacuati nelle Filippine per il tifone Ragasa
00:01:00 min
| 11 minuti fa
ERROR! Funerale Kirk, Trump: adesso lui è modello di libertàERROR! Funerale Kirk, Trump: adesso lui è modello di libertà
mondo
Funerale Kirk, Trump: adesso lui è modello di libertà
00:00:29 min
| 9 ore fa
Funerale Charlie Kirk, presente anche Elon MuskFunerale Charlie Kirk, presente anche Elon Musk
mondo
Funerale Charlie Kirk, presente anche Elon Musk
00:01:03 min
| 11 ore fa
ERROR! Funerale Charlie Kirk, il saluto del presidente Donald TrumpERROR! Funerale Charlie Kirk, il saluto del presidente Donald Trump
mondo
Funerale Charlie Kirk, il saluto del presidente Donald Trump
00:00:54 min
| 11 ore fa
ERROR! Funerale Charlie Kirk, il presidente Donald Trump sugli spaltiERROR! Funerale Charlie Kirk, il presidente Donald Trump sugli spalti
mondo
Funerale Charlie Kirk, presidente Donald Trump sugli spalti
00:01:20 min
| 11 ore fa
Funerale Charlie Kirk, l'arrivo di Donald Trump all'aeroporto di PhoenixFunerale Charlie Kirk, l'arrivo di Donald Trump all'aeroporto di Phoenix
mondo
Funerale Charlie Kirk, l'arrivo di Donald Trump all'aeroporto di Phoenix
00:00:51 min
| 12 ore fa
Regno unito riconosce Stato PalestineseRegno unito riconosce Stato Palestinese
mondo
Regno Unito riconosce Stato Palestinese
00:02:08 min
| 12 ore fa
ERROR! MCH MUSK FUNERALE KIRKERROR! MCH MUSK FUNERALE KIRK
mondo
Funerali Charlie Kirk, tra i presenti anche Elon Musk
00:01:03 min
| 12 ore fa
Guerra in Ucraina, Trump: se salirà pressione Usa divederanno la PoloniaGuerra in Ucraina, Trump: se salirà pressione Usa divederanno la Polonia
mondo
Ucraina, Trump: se salirà pressione Usa difenderanno Polonia
00:02:02 min
| 15 ore fa
Starmer: Il Regno Unito riconosce lo Stato di PalestinaStarmer: Il Regno Unito riconosce lo Stato di Palestina
mondo
Starmer: Il Regno Unito riconosce lo Stato di Palestina
00:01:07 min
| 15 ore fa
Russia, censimento annuale di orsi polari in JacuziaRussia, censimento annuale di orsi polari in Jacuzia
mondo
Russia, censimento annuale di orsi polari in Jacuzia
00:01:00 min
| 17 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità