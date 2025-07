Cisgiordania, coloni bloccano ingresso terre palestinesi

Ci sono grandi aspettative per un possibile cessate il fuoco grazie all'intervento dell'amministrazione americana di Donald Trump, ma le aspettative sono molto più basse invece riguardo a un risultato complessivo, a una soluzione complessiva della questione israelo-palestinese, qui nei pressi della località di Singil, dove oltre il 70% dei palestinesi, che vive in queste terre ha cittadinanza americana e le terre che vedete alle mie spalle sono chilometri e chilometri di campi agricoli che sono inaccessibili da circa un mese perché un singolo colono israeliano ha deciso di trasferirsi, di spostare la propria residenza proprio su queste terre. Nella giornata di oggi a breve inizierà protesta da parte di questi cittadini palestinesi con però anche cittadinanza americana proprio per sottolineare come la situazione all'interno della Striscia di Gaza abbia in realtà, creato una condizione nei territori in Cisgiordania in cui continua l'annessione e l'avanzamento delle postazioni dei coloni sulle proprie terre. .