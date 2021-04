Se riuscissimo ad aprire il deposito di Paperon de Paperoni chi ci troveremmo dentro a tuffarsi nell'oro? Probabilmente un piccolo assembramento vietato dalle norme anti Covid. E' stata proprio la pandemia a determinare un aumento del numero dei miliardari, nella classifica stilata annualmente dalla rivista Forbes giunta alla 35esima edizione, il numero di miliardari nel mondo segna il record nel 2021, sono 2755, ben 660 in più rispetto all'anno precedente. Si registrano 493 nuovi ingressi, circa uno ogni 17 ore. In quattro hanno un patrimonio pari o superiore a 100 miliardi di dollari, lo scorso anno era soltanto uno Jeff Bezos. Il fondatore di Amazon si conferma per il quarto anno consecutivo in cima alla classifica, con un patrimonio di 177 miliardi di dollari, 64 in più dello scorso anno grazie al boom delle vendite on-line determinate dai lockdown. Secondo posto per Elon Musk fondatore di Tesla, con 151 miliardi, gran balzo dal 31esimo posto del 2020. Terzo gradino del podio per il patron di Louis Vuitton Bernard Arnault che praticamente raddoppia con 150 miliardi il patrimonio di un anno fa. Un Americano un Sudafricano e un Europeo, podio ben assortito che lascia fuori il fondatore di Microsoft, Bill Gates quarto davanti al papà di Facebook Mark Zuckerberg. Tra le numerose new entry si segnala star Kim Kardashian, per la prima volta vede il suo patrimonio salire a nove zeri. Il paperone d'Italia resta Leonardo Del Vecchio 62esimo con quasi 26 miliardi di dollari, anche perché alcuni dei nostri più facoltosi concittadini non sono residenti in Italia.