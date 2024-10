Secondo l’organizzazione meteorologica mondiale nel 2023 l’anidride carbonica in atmosfera ha raggiunto il nuovo livello record di 420 parti per milione, un valore che si è verificato solo più di 3 milioni di anni fa, prima della comparsa dell’uomo. Il suo incremento può essere causato dagli incendi boschivi in Canada, i più gravi mai avvenuti. .