Climate crisis, al via il National Geographic Fest 2021

Cosa hanno in comune un dinosauro e un essere umano? Apparentemente nulla, se non fosse che siamo nel bel mezzo della sesta, grande estinzione di massa e se continueremo così, il nostro destino non sarà troppo diverso da quello dei rettili giganti. Parola di Federico Franchi, paleontologo ed esploratore, che ha aperto la prima giornata del National Geographic Fest 2021, fino al 12 novembre a Milano. "La similitudine con i dinosauri vuol dire trovarsi impreparati, quando qualcosa capita. La differenza è che i dinosauri lo erano davvero, è caduto un asteroide e qualcosa è andato molto storto. Noi stiamo capendo quello che succede, siamo noi artefici della condizione in cui viviamo, eppure apparentemente non facciamo niente". Una settimana con oltre 30 incontri e con più di 45 esperti italiani e internazionali per esplorare, analizzare e riscoprire il pianeta e per cogliere l'urgenza di una svolta radicale. "Il principale messaggio è che la situazione non è una situazione facile, però sicuramente abbiamo gli strumenti e le soluzioni possibili per venirne fuori, perché siamo capaci di qualsiasi cosa e quindi è un messaggio di ottimismo, purché agiamo". E allora, che fare? "La domanda più facile che uno si pone: ma davvero il mio ruolo può cambiare la situazione? Certo! Gli scienziati non danno solo allarmismo, cercano di dare anche soluzioni, di essere propositivi sulla base dei dati e quando cerchiamo il coinvolgimento delle persone, è proprio perché crediamo veramente che le azioni del singolo, facciano la differenza in questo momento". A fare da cornice al festival, la mostra Planet or Plastic inaugurata da Marco Mengoni, Ambasciatore della campagna internazionale di National Geographic, insieme con la CEO della società. Un'esposizione gratuita di oltre 70 fotografie, che stimola la riflessione sull'uso non sempre sostenibile della plastica e che ha l'obiettivo di incoraggiare i visitatori a ridurre l'utilizzo di quelle monouso.