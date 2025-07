Climate crisis, nel mondo 220 milioni di persone sfollate per disastri climatici

Nel mondo sono sempre di più le persone che si trovano a fuggire dai loro Paesi, non solo per conflitti e violenze in corso, ma anche per gli impatti del cambiamento climatico. Lo vediamo bene da questa torta che ci mostra come la fetta più grande, quella gialla, rappresenti proprio le persone che sono, non solo fuggite dai loro Paesi d'origine, ma si trovano anche a vivere in altrettanti Paesi, dove il rischio di eventi estremi, dal punto di vista climatico è molto elevato. Parliamo di circa tre persone su quattro e nei soli ultimi 10 anni le persone che sono fuggite dai loro Paesi perché impattati da disastri climatici sono state 220 milioni: un numero che per capirci è di circa 60mila persone al giorno, un numero davvero molto elevato. L'UNHCR ci fa vedere bene la situazione in questa mappa, dove vediamo che i colori più gravi, quindi quelli rossi e quelli arancioni, prendono delle parti del mondo che spesso coincidono con quell'icona, il cerchio che rappresenta proprio le persone sfollate, quindi persone che si trovano a dover confrontarsi non solo con conflitti in corso, ma anche con eventi climatici pericolosi. Nel 2040 la situazione andrà solo peggiorando, sempre secondo le proiezioni dell'UNHCR, perché vediamo che il colore arancione e quello rosso ha preso molta più parte del mondo e di questa mappa appunto e quindi le persone cosa succederà che si troveranno spesso in Paesi, colpiti da disastri climatici, se infatti adesso nel mondo sono tre, i Paesi che si trovano con rischi molto elevati legati al clima, diventeranno 65 sempre nel 2040, e proprio lì già oggi c'è il 40% degli sfollati, persone quindi che, si dovranno confrontare con la possibilità di fuggire un'altra volta, proprio a causa in questo caso del cambiamento climatico. .