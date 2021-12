Coalizione tedesca firma il contratto del governo Scholz

Poco più di due mesi di incontri per arrivare alla firma del contratto di governo. I tre partiti della coalizione semaforo, socialdemocratici, verdi e liberal democratici hanno firmato il documento di 177 pagine per una Germania più equa, verde e europeista. Un accordo storico per il paese, per la prima volta dal dopoguerra un governo formato da tre partiti. Dopo 16 anni si conclude l'era Merkel che manca per 9 giorni il record di cancelliere più longevo della Repubblica Federale. Manca solo l'atto formale, il giuramento davanti al Bundestag del cancelliere in pectore Olaf Scholz e della squadra dei ministri. Il Governo sarà composto da sei socialdemocratici che hanno scelto il cancelliere e il capo della cancelleria, 5 verdi che piazzano i due eco leader Annalena Baerbock e Robert Habeck, rispettivamente agli Esteri e al super Ministero del Tesoro e Clima con carica di vice Cancelliere, 4 invece ai liberaldemocratici con il falco Christian Lindner che ottiene il Ministero delle Finanze, sostituendo Olaf Scholz. Ma la polemica non è mancata. Solo due membri dell'esecutivo su 17 vengono dalla Germania Est e solo uno ha un passato migratorio. Sarà un governo che guarderà molto a Bruxelles con l'intento di costruire un'Europa più forte e sovrana, ha dichiarato Olaf Scholz. Si seguiranno le orme quindi di Angela Merkel e infatti il primo viaggio del cancelliere sarà in Francia per rinsaldare l'asse Berlino Parigi. Ma il primo impegno sarà quello di fermare la pandemia da Coronavirus, infatti nonostante la leggera diminuzione dei contagi, il tasso di infezione rimane alto nel paese. Spetterà al Ministro della Salute, il socialdemocratico Karl Lauterbach, epidemiologo sotto scorta per minacce dei no vax.