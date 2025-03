Colloqui Usa-Ucraina, Kiev spinge per cessate il fuoco

I russi hanno provato a sorprendere gli ucraini avanzando all'interno di un gasdotto in disuso, ma vengono martellati dai bombardamenti nemici. Siamo a pochi chilometri da Sudza, il più grande insediamento del Kursk ancora in mano ucraina. E questo è l'attacco finale prima di una possibile pace, dicono i canali social russi. Negli ultimi mesi, anche grazie all'aiuto dei soldati nordcoreani, i russi avevano già ripreso i due terzi dei territori perduti. Ma nell'ultima settimana, grazie allo stop delle informazioni di intelligence americana agli ucraini, il ritmo si è molto accelerato e i russi avrebbero riconquistato un altro 20% dei territori, riuscendo quasi ad accerchiare i 10mila soldati di Kiev ancora dispiegati nel Kursk, tagliando loro le vie di rifornimento. Queste immagini aiutano a capire qual è il pericolo: mostrerebbero i bombardamenti russi su una colonna di mezzi ucraini. Nel Kursk, la mancanza dell'intelligence americana è particolarmente visibile. Gli ucraini infatti ricevono in ritardo le notizie dei bombardamenti e non hanno dati accurati per rispondere con i missili I-mars. Intanto in Arabia Saudita va in scena il tavolo diplomatico più importante della settimana, con Zelanski che incontra Bin Salman e prima dice che l'Ucraina vuole la pace dal primo giorno di guerra: è la Russia a non volerla, come dimostrano i recenti bombardamenti. Il presidente lascia la sua delegazione guidata dal braccio destro Yermac, a discutere con gli americani. Si parlerà dell'accordo sui minerali strategici e vedremo cosa conterrà. Mentre l'Ucraina dovrebbe arrivare con una proposta di cessate il fuoco marittimo e aereo per quanto riguarda i droni e i missili a lungo raggio. Una proposta subito bocciata dal ministero degli Esteri di Mosca. Dal Cremlino arrivano segnali contrastanti. Il portavoce Peskov dice che quello che porterà a ristabilire le relazioni bilaterali tra Russia e Stati Uniti sarà un cammino lungo e difficile che è solo all'inizio. Per il ministro degli Esteri russo Lavrov, invece, le dichiarazioni di Trump sono incoraggianti. .