A Cucuta, in Colombia, una serie di spari ed esplosioni ha colpito le strutture della polizia provocando almeno sei feriti. Le autorità hanno offerto 25mila dollari di ricompensa per ottenere informazioni sui responsabili degli attacchi che hanno colpito la città, dove è in corso una guerriglia tra l’Esercito di liberazione nazionale e una fazione delle Farc. .