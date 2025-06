Lunedì 23 giugno l’esercito colombiano ha annunciato il salvataggio di 57 soldati tenuti in ostaggio per due giorni vicino al villaggio di El Plateado, nel sud ovest del paese. L’area è controllata da dissidenti delle FARC contrari all’accordo di pace del 2016. Cauca è un nodo strategico del narcotraffico, dove i militari conducono da mesi operazioni per allontanare i gruppi armati illegali.