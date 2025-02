Colombia, nascondeva droga sotto al parrucchino

La polizia ha arrestato un uomo di 40 anni sorpreso mentre cercava di salire a bordo di un volo da Cartagena, Colombia, ad Amsterdam, Paesi Bassi, mentre indossava una parrucca che nascondeva cocaina per un valore di oltre 10mila euro Il sospettato, un cittadino colombiano originario di Pereira, è stato arrestato all'aeroporto internazionale Rafael Nunez dopo che un agente dell'Unità antidroga della Polizia nazionale colombiana ha scoperto, tramite uno scanner, che indossava "una parrucca che conteneva oltre 220 grammi di cocaina", ha affermato la polizia. Il filmato rilasciato dalla polizia colombiana mostra prima gli agenti che esaminano una scansione del corpo dell'uomo. Quindi un agente rimuove la parrucca dalla testa dell'uomo per rivelare più pacchetti contenenti una polvere bianca, un campione della quale viene testato sul posto. Credit: Policia de Colombia via Storyful.