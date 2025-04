Mercoledì 9 aprile decine di persone si sono radunate a Bogotà per protestare contro il brutale omicidio di Sara Millerey, donna trans aggredita e torturata il 4 aprile e morta due giorni dopo. L’attacco, trasmesso in diretta sui social, ha scioccato la Colombia. Il ministro della Difesa ha condannato l’accaduto e promesso una ricompensa per chi fornirà informazioni. È il 24º attacco contro la comunità LGBT quest’anno.