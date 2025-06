A Boulder, in Colorado, un uomo di 45 anni ha lanciato diverse molotov sulla folla dopo aver urlato “Palestina libera”. L’aggressione si è verificata durante una manifestazione in memoria degli ostaggi israeliani rimasti a Gaza e sei persone, di età compresa tra 67 e 88 anni, sono state trasportate in ospedale. Gli agenti di polizia hanno arrestato il responsabile dell’attacco. .